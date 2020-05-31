В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь

46 севастопольских выпускников средних профессиональных учреждений, оставшихся без попечения родителей, получат по 2000 рублей.

Ежегодно эта меры социальной поддержки индексируется в зависимости от инфляции. В этом году коэффициент увеличился более чем на 5%.

«Такое постановление мы принимаем ежегодно, в связи с тем, что меняется коэффициент инфляции. В этом году коэффициент составил 5,1%. Сейчас мы будем производить выплаты детям-выпускникам. У нас таких ребят 46. В этом году выплата составит 2000 рублей», – сообщила на заседании правительства руководитель департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь