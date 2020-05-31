В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь

31 мая 2020     4
В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь

46 севастопольских выпускников средних профессиональных учреждений, оставшихся без попечения родителей, получат по 2000 рублей.

Ежегодно эта меры социальной поддержки индексируется в зависимости от инфляции. В этом году коэффициент увеличился более чем на 5%.

«Такое постановление мы принимаем ежегодно, в связи с тем, что меняется коэффициент инфляции. В этом году коэффициент составил 5,1%. Сейчас мы будем производить выплаты детям-выпускникам. У нас таких ребят 46. В этом году выплата составит 2000 рублей», – сообщила на заседании правительства руководитель департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Из Симферополя в Феодосию запустят поезда
Из Симферополя в Феодосию запустят поезда

По новому маршруту будет курсировать дизель-поезд. С 1 июня 2020 года из Симферополя в Феодосию можно будет добраться по железной …


В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь
В Севастополе выпускники-сироты получат денежную помощь

46 севастопольских выпускников средних профессиональных учреждений, оставшихся без попечения родителей, получат по 2000 рублей. Ежегодно эта меры социальной поддержки индексируется …


Байден оказался популярнее Трампа
Байден оказался популярнее Трампа

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден оказался популярнее своего оппонента, действующего американского …


Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Умерла французская оперная певица Мади Меспле

Известная французская оперная певица Мади Меспле умерла на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил на своей …


Попова описала выход России из режима ограничений
Попова описала выход России из режима ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала выход России из режима ограничений, заявив, что одновременно снять меры со всех регионов не получится. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты