В Севастополе высадят 250 тысяч цветов

Фонтаны в Севастополе запустят ко Дню города. Договор на обслуживание предприятие «Парки и скверы» заключило с подрядной организацией.

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Сейчас специалисты проводят ревизию насосного оборудования, систем фильтрации и вентиляции. В Севастополе 23 фонтана. Чистку сооружений в течение сезона планируют проводить ежедневно. Запасов воды для работы фонтанов, говорят, хватит.

«Фонтаны находятся у нас в автономном режиме. Они имеют определённую подпитку в результате испарения, либо расплескивания, либо, когда раздув ветра, но небольшая подпитка идёт. В основном это циркуляционные насосы, то есть воду перекачивают из самой чаши. Соответственно она незначительно влияет на потребности водоснабжения», – рассказал и. о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Ко дню города Севастополь украсят и новыми цветами. Во всех районах высадят около 250 тысяч растений – петунии, бегонии, герань, бархатцы, цинии и другие. Сейчас высажено больше 30 тысяч цветов.

Источник: Вести.Севастополь