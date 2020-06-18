В Севастополе за час выпала половина месячной нормы осадков

Сегодня за 50 минут: с 14:00 до 14:50 в Севастополе выпало 16 мм осадков, сообщили нам в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Месячная норма осадков для июня — 38,2 мм.

«Сегодня мы ожидали прохождения фронтального раздела на границе холодных и теплых воздушных масс, с чем и был связан этот дождь, — объяснила Ирина Кахно, дежурный синоптик Севастопольского гидрометцентра. — А на ближайшие сутки мы не ожидаем существенных осадков, потому что этот фронт уже не будет оказывать влияние на наш район».