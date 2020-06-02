В Севастополе за допуск просроченных продуктов к продаже оштрафовали ветврачей

2 июня 2020     8
В Севастополе за допуск просроченных продуктов к продаже оштрафовали ветврачей

Трое врачей Севастопольского ветеринарного центра оформили документы для продажи просроченных продуктов питания. Нарушения были обнаружены Роспотребнадзором при мониторинге электронной системы «Меркурий».

Ветеринарные врачи допустили к продаже 160 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности. Среди товаров: 117 кг говядины, северная креветка и моцарелла. Должностные лица привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба служба Южного межрегионального управления Роспотребнадзора. Виновные выплатят штрафы в три тысячи рублей.

Источник: Вести.Севастополь

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