В Севастополе за год заменят более 100 лифтов

После выполнения работ, запланированных на 2020-21 годы, в городе останется около 300 лифтов, отработавших положенный 25-летний срок службы. Плановую работу по замене механизмов будут продолжать.

«В этом году мы планируем заменить 119 лифтов. На сегодняшний день уже провели работы по замене 42 лифтов. На следующий год в планах замена также 119», – отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

До конца 2020 года планируется заменить 119 лифтов в многоквартирных жилых домах.

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