В Севастополе за год заменят более 100 лифтов

До конца 2020 года планируется заменить 119 лифтов в многоквартирных жилых домах.
«В этом году мы планируем заменить 119 лифтов. На сегодняшний день уже провели работы по замене 42 лифтов. На следующий год в планах замена также 119», – отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.
После выполнения работ, запланированных на 2020-21 годы, в городе останется около 300 лифтов, отработавших положенный 25-летний срок службы. Плановую работу по замене механизмов будут продолжать.
Источник: Вести.Севастополь