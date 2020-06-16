В Севастополе за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить профсоюзы

В Севастополе за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить наблюдатели от профсоюзов.

Список наблюдателей пока формируется, но уже известно, что это будут люди из разных профессиональных сфер. Сегодня члены Севастопольского объединения организаций профсоюзов обсудили, как будут работать на голосовании, и подписали меморандум. Они сообщили, что поддерживают поправки в главный документ страны, и это общее решение почти 500 профсоюзных организаций, действующих в городе. В них состоят 45 тысяч человек.

«Профсоюзы в течение длительного времени настаивали на установлении размера минимальной заработной платы в величине не менее, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица. Я думаю, что мы обеспечим такое достаточно серьёзное представительство, которое позволит сказать о том, что профсоюзы приняли активное участие в этом процессе», – отметил председатель союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Вадим Богачёв.

Источник: Вести.Севастополь