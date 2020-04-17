В Севастополе за продажу наркотиков осуждён военнослужащий

Военнослужащий войсковой части 26977 признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года, на проспекте Гагарина в городе Севастополе лейтенант Дмитрий Амент сбыл другому лицу каннабис массой 1,01 грамма, после чего был задержан.

Офицер раскаялся и способствовал расследованию. Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда он приговорён к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает военное следственное управление СК РФ по Черноморскому флоту.

Источник: Вести.Севастополь