В Севастополе за серию краж осуждены двое приезжих

Балаклавский районный суд признал виновными иногородних граждан 1988 и 1994 годов рождения за совершение нескольких крупных краж из частных домовладений в Севастополе.

Суд установил, что один из правонарушителей совершил восемь краж из частных домов в Севастополе, а второй – три. Общая сумма причиненного злоумышленниками вреда составила почти восемь миллионов рублей.

Суд назначил мужчине, совершившему восемь преступлений, наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, а совершившему три преступления – на срок 3 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба Прокуратуры Севастополя.

Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, они возместят пострадавшим причиненный материальный ущерб.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь