В Севастополе за стрельбу из травматического оружия задержан мужчина

27 марта 2020     7
В Севастополе за стрельбу из травматического оружия задержан мужчина

Севастопольский водитель, подозреваемый в стрельбе из травматического оружия задержан за хулиганство.

Двое автовладельцев повздорили из-за очерёдности встречного разъезда в гаражном кооперативе. 49-летний водитель решил доказать свою правоту в споре с помощью оружия. Он совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону оппонента, а после уехал на своем автомобиле.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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