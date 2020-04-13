В Севастополе задержали 5 иностранцев, находящихся в розыске

Задержаны были ранее объявлены в розыск в странах СНГ: по два гражданина Армении и Беларуси и один – Молдовы.

Полиция Севастополя подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», проходившего в городе в конце марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего сотрудники уголовного розыска задержали 19 человек, находившихся в розыске. Одним из задержанных оказался разыскиваемый за особо тяжкое преступление на территории России в 2012 году. Мужчина совершил разбойное нападение на магазин. Кроме того, установлено местонахождение двоих человек, числившихся пропавшими без вести.

Источник: Вести.Севастополь