В Севастополе задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за грабёж

Находившийся в федеральном розыске гражданин попался на краже из супермаркета.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов увидели, как мужчина спешно покидает магазин, а его преследуют охранники. Выяснилось, что администратор супермаркета нажал тревожную кнопку, заметив, что посетитель вынес через кассу неоплаченный товар.

Было установлено, что гражданин 1998 года рождения приехал в Севастополь несколько недель назад. Проверка документов показала, что мужчина находится в Федеральном розыске по подозрению в грабеже. Гражданин передан полиции.

Источник: Вести.Севастополь