В Севастополе задержали пьяного водителя, пассажиры которого причастны к краже

Сотрудники ДПС в ходе патрулирования обратили внимание на ВАЗ-2114, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

При помощи второго экипажа ДПС автомобиль удалось остановить. Водитель и два пассажира заблокировались в салоне, нецензурно выражались и отказывались выполнять законные требования полиции. После предупреждения о применении силы, молодые люди вышли. У всех наблюдались признаки опьянения. Водитель от освидетельствования отказался. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишён прав в 2016 и 2019 году.

Кроме этого, 20-летний и 43-летний пассажиры оказались причастны к краже мобильного телефона. Они были доставлены в райотдел полиции, где потерпевший опознал их, сообщает УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь