В Севастополе задержали подозреваемого в краже телевизора из дачного дома

С заявлением о краже телевизора стоимостью 10 тысяч рублей в полицию обратился 46-летний севастополец.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали 36-летнего местного жителя. Оказалось, что он ночью проник на дачный участок, разбил камнем окно дома, забрался внутрь и похитил телевизор. Украденную технику полицейские изъяли у подозреваемого и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь