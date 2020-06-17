В Севастополе задержали подозреваемого в продаже наркотиков

В отношении задержанного возбуждено уголовное, ему грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

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