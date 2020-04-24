В Севастополе задержали женщину-водителя в состоянии наркотического опьянения

На блокпосту около села Верхнесадовое автоинспекторы остановили автомобиль «Киа», которым управляла 28-летняя жительница Республики Крым. У нее были видимые признаки наркотического опьянения.

От медосвидетельствования девушка отказалась, и на нее составили административный материал. Инспекторы ДПС решили осмотреть машину и обнаружили в салоне полиэтиленовый пакетик с белым кристаллическим веществом. Его отправили на экспертизу, которая показала: жительница Крыма везла психотропное вещество амфетамин. Позже девушка рассказала полицейским, что приобрела наркотик для личного употребления.

На нее возбуждено еще и уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Это уже не первый случай задержания на блокпосту машины с наркотиками.

Источник: Вести.Севастополь