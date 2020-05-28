В Севастополе задержан 19-летний водитель под наркотическим опьянением

Инспекторам ДПС Севастополя поступила ориентировка на автомобиль «ВАЗ 21061», которым управлял 19-летний местный житель в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники ГИБДД остановили машину и попросили молодого человека пройти медицинское освидетельствование. Он ответил им отказом. Хотя даже без анализа было видно, что молодой человек пьян.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили в салоне пакет с порошком белого цвета. Экспертиза установила, что это психотропное средство – метилэфедрон.

На молодого человека составили административный материал за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования и возбудили уголовное дело за хранение и перевозку наркотических веществ, сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь