В Севастополе задержан мужчина, расплачивавшийся чужой банковской картой за покупки

Мужчина оплачивал свои покупки в магазинах бесконтактной банковской картой, найденной на улице.

Севастопольские полицейские задержали 52-летний жителя города, который рассчитывался в продуктовых магазинах чужой картой. Злоумышленник нашел ее на улице и присвоил себе. Для оплаты гражданину достаточно было лишь приложить карту к терминалу, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Владелица потерянной карточки, после получения смс и списании денежных средств обратилась с заявлением в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с использованием электронных средств платежа. С чужого счета он успел потратить четыре тысячи рублей.

Источник: Вести.Севастополь