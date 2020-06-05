В Севастополе задержан мужчина, расплачивавшийся чужой банковской картой за покупки

5 июня 2020     17
В Севастополе задержан мужчина, расплачивавшийся чужой банковской картой за покупки

Мужчина оплачивал свои покупки в магазинах бесконтактной банковской картой, найденной на улице. 

Севастопольские полицейские задержали 52-летний жителя города, который рассчитывался в продуктовых магазинах чужой картой. Злоумышленник нашел ее на улице и присвоил себе. Для оплаты гражданину достаточно было лишь приложить карту к терминалу, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Владелица потерянной карточки, после получения смс и списании денежных средств обратилась с заявлением в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с использованием электронных средств платежа. С чужого счета он успел потратить четыре тысячи рублей.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В России проведут конкурс в поддержку русского языка
В России проведут конкурс в поддержку русского языка

Высшая школа экономики (ВШЭ) объявила о старте конкурса «Русский язык как язык науки». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. …


Безработица в США неожиданно снизилась
Безработица в США неожиданно снизилась

Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики …


Задержание спецназом генерал-майора милиции за попытку убийства попало на видео
Задержание спецназом генерал-майора милиции за попытку убийства попало на видео

Задержание спецназом отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко за попытку убийства своей невестки попало на видео. Ролик в пятницу, 5 июня, …


Почти половина украинцев назвали страну разваливающейся
Почти половина украинцев назвали страну разваливающейся

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) жителей Украины считают, что страна разваливается. Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте …


Российские леса подверглись нашествию сибирского шелкопряда
Российские леса подверглись нашествию сибирского шелкопряда

Леса на территории Якутии и Красноярского края поразил вредитель — сибирский шелкопряд, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 5 июня. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты