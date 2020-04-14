В Севастополе задержан мужчина за порчу дорожной камеры видеофиксации

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя задержали водителя автомобиля «Шкода» за повреждение передвижного комплекса видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Проезжая мимо работающей видеокамеры на автомобиле, мужчина остановился и залил передвижной комплекс краской из баллончика. После этого хулиган скрылся.

Автоинспекторы с помощью камер объективного контроля установили направление движения его машины, а позже нашли и самого правонарушителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

37-летний гражданин был доставлен в полицию. Правоохранители составили на него протокол за мелкое хулиганство.

Источник: Вести.Севастополь