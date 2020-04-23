В Севастополе задержан пьяный водитель, никогда не учившийся в автошколе

23 апреля 2020     14
В Севастополе задержан пьяный водитель, никогда не учившийся в автошколе

Молодой человек уже был осужден за езду в пьяном виде, и он снова попался на дороге после распития алкоголя. Расследование дела завершено и передано в суд.

В январе этого года внимание инспекторов ДПС на дороге привлек автомобиль «Мазда». Он ехал по странной траектории и постоянно глох. За рулем полицейские обнаружили молодого человека с признаками опьянения. Инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, и врач подтвердил, что водитель действительно пьян. Также выяснилось, что он никогда не обучался вождению в автошколе, у него нет прав, но зато есть судимость за повторное управление машиной в состоянии опьянения.

В октябре 2018 года жителя Республики Крым приговорили к 320 часам обязательных работ и лишили права управлять автомобилем на срок 2 года 6 месяцев. Этот срок не истек, а мужчина снова сел за руль, да еще и пьяным.

Водителю было предъявлено обвинение по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь он рискует лишиться свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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