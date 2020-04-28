В Севастополе задержан подозреваемый в краже гаджетов из квартиры

28 апреля 2020     14
В Севастополе задержан подозреваемый в краже гаджетов из квартиры

Из квартиры 35-летнего жителя Ленинского района пропал ноутбук и смартфон.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили личность похитителя и задержали его. Им оказался 30-летний местный житель.

Выяснилось, что хозяин квартиры, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, забыл закрыть входную дверь квартиры и лёг спать. Подозреваемый легко проник в помещение, взял ноутбук и мобильный телефон, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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