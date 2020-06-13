В Севастополе задержан подозреваемый в краже электроинструмента

13 июня 2020     14
В Севастополе задержан подозреваемый в краже электроинструмента

Житель Балаклавского района заявил в полицию о краже из дачного дома бензокосы, перфоратора, шуруповёрта и другого электроинструмента.

Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина, который рассказал, что знал об отсутствии владельца дома. Поэтому отжал оконную раму, проник в помещение, похитил инструмент и скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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