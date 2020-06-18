В Севастополе задержан подозреваемый в нападении на магазины

18 июня 2020     14
В Севастополе задержан подозреваемый в нападении на магазины

В Севастополе задержан подозреваемый в разбойном нападении на четыре продуктовых магазина. 21-летний молодой человек врывался в торговые точки Ленинского района, когда там не было покупателей, угрожал продавцам монтировкой или арматурой и требовал отдать деньги из кассы. Чтобы остаться неузнанным, на каждое из ограблений севастополец надевал разную одежду.

Личность молодого человека была установлена. Его задержали по адресу проживания. На месте изъята одежда, в которую он переодевался до совершения преступления и находился в момент совершения, а также кусок арматуры, которым угрожал продавцам магазинов, и денежные средства, похищенные во время последнего преступления.

Сейчас подозреваемого взяли под стражу и завели уголовное дело по статье «Разбой». Она предусматривает максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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