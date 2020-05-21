В Севастополе задержан похититель ювелирных изделий

В ОМВД по Ленинскому району Севастополя обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о краже ювелирных украшения стоимостью 13 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний приятель сына заявительницы. Мужчины распивали спиртное дома у потерпевшей. Когда хозяин жилья отвлёкся, его знакомый похитил из шкатулки для драгоценностей золотые серьги, которые потом сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь