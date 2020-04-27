В Севастополе задержан водитель в состоянии наркотического опьянения

Автоинспекторы остановили автомобиль Renault для проверки документов и заметили у водителя и пассажира внешние признаки наркотического опьянения.

В ходе осмотра машины, под водительским сидением был обнаружен свёрток с веществом растительного происхождения. Во время личного досмотра, у 38-летнего пассажира обнаружены ещё несколько пакетиков с подобным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое – марихуана общим весом около 15 граммов, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до трёх лет лишения свободы.

Кроме того, водитель привлечён к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Санкция статьи предусматривает арест на срок 10-15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь