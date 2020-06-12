В Севастополе задержана женщина, причинившая тяжкий вред здоровью сожителя

Медики сообщили в полицию, что в приёмный покой одной из больниц Севастополя поступил 45-летний местный житель с разрывом селезёнки.

Проверка показала, что травмы потерпевший получил во время ссоры с сожительницей, которая ударила его обухом топора.

Правоохранители задержали 43-летнюю женщину и возбудили в отношении неё уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь