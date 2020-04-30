В Севастополе зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции

Диагноз подтвердился у дочери одного из ранее заболевших пациентов инфекционной больницы.

Всего на 30 апреля лечение от коронавируса проходят 68 человек, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Под наблюдением в инфекционной больнице остаются 145 человек, в горбольнице № 9 – 59 человек. Всего в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 78 человек, девять выздоровели.

Под наблюдением на дому находятся – 1083 человека, в обсерваторе «Изумруд» – 77, на стройплощадках – 704.

Источник: Вести.Севастополь