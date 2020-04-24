В Севастополе зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

В Севастополе обнаружен новый заболевший коронавирусной инфекцией. Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире телеканала «СТВ», новый пациент – это гражданин, вернувшийся из другого региона.

«Мужчина в настоящее время находится в инфекционной больнице города. Его забрали из дома, где он был на самоизоляции. У него пневмония, состояние средней тяжести», – рассказал глава Севастополя.

Пять человек уже выписаны после выздоровления, еще одна пациентка готовится покинуть медучреждение.

Источник: Вести.Севастополь