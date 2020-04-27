В Севастополе зафиксированы 5 новых случаев коронавируса

27 апреля 2020     9
В Севастополе зафиксированы 5 новых случаев коронавируса

Диагноз «коронавирус» подтверждён у ещё одного сотрудника инфекционной больницы. Два других случая заболевания – это родственники ранее госпитализированной медсестры инфекционной больницы.

Также коронавирус выявлен у двоих строителей медицинского центра Министерства обороны. Они жили в одной комнате хостела с заболевшим, и их госпитализировали вместе с ним еще в пятницу. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев сегодня на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Всего на стройке работает 700 человек в две смены, из них около 200 – севастопольцы. Чтобы избежать возможного распространения вируса и не останавливать строительство, было принято решение перевести площадку в режим обсерватора. Никто из работников не будет покидать территорию в течение двух недель. Для размещения людей будут установлены палатки.

Как сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин, в инфекционной больнице Севастополя сейчас находятся 139 человек. 6 в интенсивной терапии, двое подключены к аппарату ИВЛ. Но при этом тесты у них пока отрицательные, хотя симптомы коронавируса на лицо. 

Источник: Вести.Севастополь

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