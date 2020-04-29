В Севастополе зафиксированы ещё четыре случая коронавируса

Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены у двоих пациентов горбольницы №9, переведённых из больницы имени Даши Севастопольской, стоматолога городской больницы №4 и рабочего со стройки в аэропорту Бельбек.

На 29 апреля в инфекционной больнице, горбольнице №9 и госпитале Минобороны находятся 68 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Всего в Севастополе зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели. Под медицинским наблюдением в инфекционном стационаре остаются 143 человека, в больнице №9 – 57, на дому – 1052. В обсерваторе «Изумруд» находятся 77 человек, в обсервации на стройплощадках – 704.

Источник: Вести.Севастополь