В Севастополе зафиксированы три новых случая коронавируса

Ещё один пациент, находившийся на ИВЛ, скончался в инфекционной больнице.

На утро 3 мая в Севастополе зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Все люди были в контакте с ранее заболевшими, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Женщина в возрасте 73 лет, находившаяся на искусственной вентиляции лёгких в стационаре инфекционной больницы, умерла.

Всего в городе зарегистрировано 89 случаев коронавируса, 10 человек выздоровели, двое умерли.

Под наблюдением на дому находятся 1212 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 78 человек, на строительных площадках – 704.

Источник: Вести.Севастополь