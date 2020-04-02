В Севастополе заявки на спецпропуска подали всего 30 тысяч человек

От севастопольских организаций поступило около 30 тысяч заявок на оформление специальных пропусков для граждан, продолжающих свою работу.

В два ближайших дня все работающие жители Севастополя будут обеспечены пропусками.

Индивидуальные предприниматели для оформления пропуска должны обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса. Для приема заявок от предприятий, которые обеспечивают жизнеобеспечение города ЕДДС создало специальный почтовый ящик 417707@sev.gov.ru.

Глава города сообщил, что работникам государственного сектора не нужен специальный пропуск – они могут предъявлять служебное удостоверение.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что после оформления пропусков обратившимся, власти начнут применять жесткие меры к тем, кто не соблюдаем режим самоизоляции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь