В Севастополе заявление на выплату детям до 3 лет можно подать дистанционно

21 апреля 2020     14
В Севастополе заявление на выплату детям до 3 лет можно подать дистанционно

Почти четыре тысячи севастопольских семей уже подали заявление на выплату детям в возрасте до трёх лет, введённую в связи с вынужденными выходными, объявленными в стране. 

Размер пособия составляет пять тысяч рублей в месяц, период за который оно начисляет – с апреля по июнь. Получить денежную поддержку имеет право тот, кому положен материнский капитал. Если в семье несколько детей до трёх лет, выплата будет положена каждому. Заявления принимает Пенсионный фонд независимо от того, потрачен ли уже материнский капитал, или нет.

«Для получения данной выплаты необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. То есть получается, что практически в течение полугода можно подать данное заявление. Заявление мы рекомендуем подавать только в электронном виде, на сайте Пенсионного фонда, через сайт Пенсионного фонда, а также через портал государственных услуг», – говорит управляющий отделением ПФР по Севастополю Светлана Бугаенко.

Те, кто не имеет доступа к интернету, могут позвонить в клиентский центр Пенсионного фонда. Его отделения в Севастополе работают, но по предварительной записи. Работники центра просят также быть внимательными при заполнении документов. В случае оформления этого вида пособия указывать счёт того, на кого в семье оформлен маткапитал.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве

С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве. Теперь для проезда на городском общественном транспорте можно использовать …


Скорая климатическая катастрофа вызовет отупение человечества
Скорая климатическая катастрофа вызовет отупение человечества

Ученые Университета штата Колорадо в Боулдере предсказали, что повышение концентрации углекислого газа в будущем может привести к снижению интеллекта и …


Миру предсказали голод библейского масштаба
Миру предсказали голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. Об этом он заявил на виртуальном …


Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии
Минспорт начнёт восстанавливать тренировочный процесс атлетов после прохождения пика пандемии

21 апреля 2020, 23:57 Министерство спорта России намерено начать восстановление тренировочной деятельности спортсменов поле прохождения пика пандемии коронавируса. РИА Новости …


В США число случаев коронавируса превысило 810 тысяч
В США число случаев коронавируса превысило 810 тысяч

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты