В Севастополе заявление на выплату детям до 3 лет можно подать дистанционно

Почти четыре тысячи севастопольских семей уже подали заявление на выплату детям в возрасте до трёх лет, введённую в связи с вынужденными выходными, объявленными в стране.

Размер пособия составляет пять тысяч рублей в месяц, период за который оно начисляет – с апреля по июнь. Получить денежную поддержку имеет право тот, кому положен материнский капитал. Если в семье несколько детей до трёх лет, выплата будет положена каждому. Заявления принимает Пенсионный фонд независимо от того, потрачен ли уже материнский капитал, или нет.

«Для получения данной выплаты необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. То есть получается, что практически в течение полугода можно подать данное заявление. Заявление мы рекомендуем подавать только в электронном виде, на сайте Пенсионного фонда, через сайт Пенсионного фонда, а также через портал государственных услуг», – говорит управляющий отделением ПФР по Севастополю Светлана Бугаенко.

Те, кто не имеет доступа к интернету, могут позвонить в клиентский центр Пенсионного фонда. Его отделения в Севастополе работают, но по предварительной записи. Работники центра просят также быть внимательными при заполнении документов. В случае оформления этого вида пособия указывать счёт того, на кого в семье оформлен маткапитал.

Источник: Вести.Севастополь