В Севастополе закрыли нарколабораторию

В Севастополе 31-летний местный житель у себя дома организовал подпольную нарколабораторию по производству амфетамина. Помощь ему оказывала 36-летняя сожительница.

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Севастополя при поддержке спецназа «Гром» пресекли деятельность домашней нарколаборатории.

Во время обыска в квартире были обнаружены приспособления для изготовления амфетамина, около 300 граммов готовой продукции и 62 грамма марихуаны. Также изъято 157 патронов, тротиловая шашка и 500 граммов пороха.

В отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел по статьям, максимальная санкция которых предусматривает наказание в виде пожизненного заключения, сообщает пресс-служба УМВД по городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь