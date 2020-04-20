В Севастополе заработала дежурная группа для начальной школы

20 апреля 2020     9
В Севастополе заработала дежурная группа для начальной школы

В Севастополе открылась первая дежурная группа для учеников младших классов. Школа работает для семей, в которых оба родителя работают в карантин.

То, что казалось фантастикой ещё в прошлой четверти, теперь – реальность. Школьные коридоры пусты, а вместо звонка на урок – звонок в скайпе. Ульяна Паршина вместе с одноклассниками и учителями создали групповой видеочат. До обеда занимаются в нём, после – самостоятельная работа, а если детям что-то не понятно, педагоги дают индивидуальные телефонные консультации.

«Всё-таки по интернету связь – это не так, как личное общение, и мне изначально не было понятно всё до конца, но когда я попробовала консультацию, когда мне учитель индивидуально всё рассказал, я поняла, что это удобно, потому что я могу всегда обратиться к любому учителю», – говорит ученица 7 класса школы №3 Ульяна Паршина.

Ещё один секрет успешного дистанционного обучения – умение самоорганизовываться. Когда Ульяна училась в первом классе, подруга матери дала семье один ценный совет.

«Нужно быть максимально рядом с ребёнком, показать ему свою значимость, что ты его всегда поддерживаешь, но потом потихонечку отдаляться, чтобы развивалось у ребёнка чувство ответственности», – поделилась Юлия Паршина.

А чтобы ответственные ученики не забывали про отдых между занятиями, департамент образования Севастополя разработал специальные рекомендации. В новом документе прописана длительность уроков. Для начальной школы это 15-20 минут, для старшеклассников не более 30. ВПР перенесены на осень. Аттестация девятиклассников по всем предметам кроме русского и математики должна пройти до 24 апреля. Одиннадцатиклассникам выставят итоговые оценки по всем дисциплинам кроме тех, которые они выбрали для ЕГЭ. Отдельно педагоги позаботились об организации жизни учеников начальной школы.

В указе губернатора Севастополя есть пункт, о том, что если оба родителя ученика с первого по четвёртый класс в период карантина работают, за их ребёнком могут присмотреть в школе.

«Те, кто осуществляет деятельность согласно указу губернатора – они заявляются в школу, пишут заявления в электронном виде, и уже организуется эта группа по приказу директора учреждения», – рассказала директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

К заявлению прилагаются справки с работы обоих родителей, где прописывается их график работы. Родители этих детей служат на стратегически важных для города предприятиях, потому в карантин школа стала их палочкой-выручалочкой. Довольны и дети.

Дежурная группа работает с 8:30 до 18:30. Повар готовит для ребят завтрак, обед и полдник, а медицинская сестра весь день находится на посту, чтобы контролировать самочувствие школьников и измерять им температуру. Пока это делают электронным термометром, но скоро сюда должны привезти тепловизор.

«Мы пытаемся приобрести его ещё с марта месяца, изучаем ассортимент в магазинах, но к сожалению – сертифицированных тепловизоров пока в продаже нет. Мы изучаем данную проблему и пытаемся её решить», – говорит заместитель директора школы №3 Оксана Сороколетова.

Ещё один вопрос связан с датами. Часть предметов для школьников закончится уже 24 апреля – это физкультура, технология, музыка, ИЗО, ОБЖ, севастополеведение, родной язык и литература. А учебный год в целом завершится 20 мая.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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