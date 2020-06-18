В Севастополе зарегистрировано четыре новых случая коронавируса

18 июня 2020     13
В Севастополе зарегистрировано четыре новых случая коронавируса

За сутки, 17 июня, зарегистрированы четыре новых пациента с коронавирусной инфекцией.

Заболели два члена семьи. Ранее в инфекционную больницу была доставлена женщина с маленьким ребёнком, теперь диагноз COVID-19 подтвердился у её мужа и сына, а также у соседки. Ещё один случай – контакт с ранее заболевшим, сообщает пресс-служба правительства города.

После выздоровления выписаны два человека. Всего в Севастополе коронавирусом заболели 195 человек, выздоровели 163 человек, трое умерли.

В инфекционной больнице под наблюдением находятся 89 человек, в горбольнице №9 – 86, на дому – 717.

Источник: Вести.Севастополь

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