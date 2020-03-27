В Севастополе зарегистрированы пять первых случаев коронавируса

В Севастополе сегодня утром в правительстве было объявлено о пяти первых случаев коронавируса. Вирус лабораторно выявлен у людей, вернувшихся из других стран.

Один из мужчин вернулся с островов в Тихом океане – он почти перенес болезнь в легкой форме, находясь на самоизоляции.

Еще одна девушка вернулась вечером в понедельник из Англии, у нее пока нет симптомов заболевания, но наличие вируса подтвердили результаты анализов.

Зафиксирован и семейный очаг инфекции: мужчина, его супруга и ребенок приехали из Франции, у них тоже заболевание проходит бессимптомно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь