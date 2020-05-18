В Севастополе заслуженных ветеранов спорта поддержат материально

Севастопольские ветераны спорта получат материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Денежные средства выделил Олимпийский комитет России.

Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса. Материальную поддержку получат заслуженные ветераны спорта старше 65 лет, у которых стаж работы в сфере физической культуры и спорта больше 25 лет. Таких в Севастополе около 40 человек, 20 из них уже получили денежные средства. Всем обещают выплатить пособия до середины июня. По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, поддерживают их не только материально.

Источник: Вести.Севастополь