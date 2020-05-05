В Севастополе завершается реконструкция военного городка 810 бригады морской пехоты

5 мая 2020     21
В Севастополе завершается реконструкция военного городка 810 бригады морской пехоты

В севастопольской бригаде морской пехоты открыли после ремонта клуб и казарму для личного состава. Участие в церемонии принял командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. 

В честь открытия новых объектов в бригаде морской пехоты прошёл торжественный митинг. Примета времени – защитные маски на военнослужащих. Провести ремонт военного городка поручил заместитель министра обороны страны. Все работы завершены в срок. В эксплуатацию уже сданы столовые, гаражи для военной техники. Теперь здесь появился и культурно-спортивный комплекс.

«Клуб будет являться не только местом проведения торжественных и досуговых мероприятий, но и спортивных соревнований, так как включает в себя спортивный зал. Также здесь оборудованы экспозиции боевого пути бригады и подвигов советских воинов в период Великой Отечественной войны», – рассказал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Ещё один важный объект – новая казарма. Проходить военную подготовку здесь будут как “срочники”, так и контрактники. На первом этаже – учебные классы, на других – жилые и хозяйственные помещения, места для отдыха. По словам офицеров, после ремонта созданы все условия для комфортного проживания личного состава.

«Объекты были изношены – более 20 лет без капитального ремонта. На данный момент, как вы можете видеть, объекты приведены в соответствие со всеми действующими требованиями, – говорит начальник квартирно-эксплуатационного управления Черноморского флота Рустам Минуллин. – Все технологии, которые применены – только технологии XXI века – современные материалы, во всех казармах установлена антивандальная сантехника, системы кондиционирования и вентиляции».

Кроме реконструкции объектов инфраструктуры здесь практически завершено благоустройство территории. В воинской части появилась своя аллея ветеранов. Небольшое, но ухоженное общественное пространство. Обновили плац, контрольно-пропускные пункты, площадку перед часовней. Аналогичные работы ведутся и в других подразделениях Черноморского флота. В этом году в военных городках в эксплуатацию сдадут 35 объектов. Большинство из них – социальные.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе журналисты отметили День советской печати
В Севастополе журналисты отметили День советской печати

5 мая 1912 года вышел первый номер газеты “Правда”. Спустя 10 лет 5 мая стало Днем советской печати. Традиции современной …


В Севастополе обнаружили бутылки с зажигательной смесью
В Севастополе обнаружили бутылки с зажигательной смесью

Севастопольские пиротехники обнаружили бутылки с воспламеняющимся веществом на одном из земельных участков в районе Максимовой Дачи. Об этом сообщает пресс-служба …


Цены на нефть снова выросли
Цены на нефть снова выросли

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на 14 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. …


Дефицит защитных костюмов для российских медиков опровергли
Дефицит защитных костюмов для российских медиков опровергли

Дефицит защитных костюмов для российских медиков опровергли. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все поступающие заявки для медработников полностью удовлетворяются. …


Президент Чехии раскритиковал работу ЕК в борьбе с коронавирусом
Президент Чехии раскритиковал работу ЕК в борьбе с коронавирусом

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу Еврокомиссии (ЕК) в борьбе с коронавирусом в эфире Чешского радио, передает РИА Новости. Политик …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты