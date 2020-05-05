В Севастополе завершается реконструкция военного городка 810 бригады морской пехоты

В севастопольской бригаде морской пехоты открыли после ремонта клуб и казарму для личного состава. Участие в церемонии принял командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

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В честь открытия новых объектов в бригаде морской пехоты прошёл торжественный митинг. Примета времени – защитные маски на военнослужащих. Провести ремонт военного городка поручил заместитель министра обороны страны. Все работы завершены в срок. В эксплуатацию уже сданы столовые, гаражи для военной техники. Теперь здесь появился и культурно-спортивный комплекс.

«Клуб будет являться не только местом проведения торжественных и досуговых мероприятий, но и спортивных соревнований, так как включает в себя спортивный зал. Также здесь оборудованы экспозиции боевого пути бригады и подвигов советских воинов в период Великой Отечественной войны», – рассказал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Ещё один важный объект – новая казарма. Проходить военную подготовку здесь будут как “срочники”, так и контрактники. На первом этаже – учебные классы, на других – жилые и хозяйственные помещения, места для отдыха. По словам офицеров, после ремонта созданы все условия для комфортного проживания личного состава.

«Объекты были изношены – более 20 лет без капитального ремонта. На данный момент, как вы можете видеть, объекты приведены в соответствие со всеми действующими требованиями, – говорит начальник квартирно-эксплуатационного управления Черноморского флота Рустам Минуллин. – Все технологии, которые применены – только технологии XXI века – современные материалы, во всех казармах установлена антивандальная сантехника, системы кондиционирования и вентиляции».

Кроме реконструкции объектов инфраструктуры здесь практически завершено благоустройство территории. В воинской части появилась своя аллея ветеранов. Небольшое, но ухоженное общественное пространство. Обновили плац, контрольно-пропускные пункты, площадку перед часовней. Аналогичные работы ведутся и в других подразделениях Черноморского флота. В этом году в военных городках в эксплуатацию сдадут 35 объектов. Большинство из них – социальные.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь