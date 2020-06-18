В Севастополе завершается ремонт на 40 участках автодорог

В Севастополе завершают ремонт сорока дорог по национальному проекту – это треть из запланированных на год. Список сформировали на основе обращений горожан, встреч с активистами и проекта Общероссийского народного фронта “Карта убитых дорог”.

Рабочие уложили более 30 километров асфальта. Сегодня инспекция оценила качество ремонта улицы Петра Ситникова в Балаклаве. Исполнители отмечают: улица оказалась типичным образцом севастопольской дороги, которая нуждается в ремонте.

«Это дефекты покрытия на проезжей части, это неудовлетворительное состояние тротуаров, это не в полной мере обеспечение маломобильных групп населения», – говорит первый заместитель директора департамента транспорта Севастополя Александр Коновалов. «На данной улице не было возможности проехать автомобильному транспорту, а также движение пешеходов осуществлялось по проезжей части. Поэтому были установлены бортовые камни и устроен пешеходный тротуар», – рассказал директор ГУП “Севастопольский автодор” Владимир Давыдченко.

Сейчас дорожные работы ведутся на 64 участках по всему Севастополю. В Балаклаве в рамках проекта уже завершены работы на улицах Крестовского, Грошева, Молодогвардецев. Вскоре рабочие приступят к ремонту части улицы Мира – новый асфальт там уложен только частично, и граница между участками отчётливо видна.

Источник: Вести.Севастополь