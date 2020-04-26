В Севастополе завершена реконструкция улицы Большая Морская

На исторические места устанавливают архитектурные шары, сделанные из альминского известняка, тестируют фонтаны и светофоры.
Все основные работы уже завершены, рассказал врио губернатора Михаил Развожаев. Осталось доработать детали, убрать технику и строительный мусор. У главы города появились вопросы к качеству асфальта, которое проверят лабораторно в течение недели, также будут изучены жалобы на дорожную разметку.
К ремонту фасадов на Большой Морской приступят позже. Денег в бюджете города на это нет. Возможно, работы профинансирует правительство Москвы.
Источник: Вести.Севастополь