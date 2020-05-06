В Севастополе журналисты отметили День советской печати

5 мая 2020     15
В Севастополе журналисты отметили День советской печати

5 мая 1912 года вышел первый номер газеты “Правда”. Спустя 10 лет 5 мая стало Днем советской печати.

Традиции современной журналистики были заложены в советские годы, поэтому наряду с Днем российской печати, который отмечают 13 января, профессиональным праздником репортеры по-прежнему считают и 5 мая. В память о военных корреспондентах члены регионального Союза журналистов сегодня возложили цветы.

«Как восход солнца, как его закат, подобные вещи отменить нельзя. Потому что наша память — это не какие-то абстрактные вещи, привязанные к датам, а память – это и идея, и материализация. Ибо, мы живем, используя традиции, основываясь на традициях. К таким традициям, безусловно, относятся ритуалы, и отменить их нельзя. Можно только поменять формат», – сказал председатель регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Источник: Вести.Севастополь

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