В Севастопольских аптеках маски в ближайшее время не появится

11 апреля 2020     13
В Севастопольских аптеках маски в ближайшее время не появится

В Севастополе не ожидается появления в аптеках медицинских масок в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев подчеркнул, что сейчас все поставки медицинских масок централизованы. Севастополь получает свою квоту через Минпромторг РФ.

«В аптеках они в ближайшее время не появятся, потому что их просто не продают нигде. Эти маски централизованно распределяются, прежде всего, медицинским сотрудникам, служащим, которые вынуждены исполнять свои обязанности для жизнеобеспечения нашего города – пожарные, правоохранители, водители общественного транспорта», – сказал глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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