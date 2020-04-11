В Севастопольских аптеках маски в ближайшее время не появится

В Севастополе не ожидается появления в аптеках медицинских масок в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев подчеркнул, что сейчас все поставки медицинских масок централизованы. Севастополь получает свою квоту через Минпромторг РФ.

«В аптеках они в ближайшее время не появятся, потому что их просто не продают нигде. Эти маски централизованно распределяются, прежде всего, медицинским сотрудникам, служащим, которые вынуждены исполнять свои обязанности для жизнеобеспечения нашего города – пожарные, правоохранители, водители общественного транспорта», – сказал глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь