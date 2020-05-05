В севастопольских лесах одичавшие собаки нападают на животных

5 мая 2020     13
В севастопольских лесах одичавшие собаки нападают на животных

Люди на самоизоляции, туристические тропы опустели, а охотничьи хозяйства воспользовались этим, чтобы восстанавливать популяции. Но у животных появился новый враг – одичавшие собаки.

Весной животным и птицам, так же, как и людям, не хватает витаминов. Роман Рябов развозит подкормку. Ячмень, кукуруза, свежие овощи. 15 мешков разного лакомства. Специалист по охране животного мира рассказывает – олени, кабаны, барсуки и куницы узнают его по реву мотора.

«Так получается, что знают и даже не боятся. Бывает, что приезжаешь в вечернее время, они уже где-то неподалёку, или уже рядышком где-то», – рассказывает специалист по организации охоты и охране животного мира Крымского всеармейского военно-охотничьего общества Роман Рябов.

В ведении Крымского всеармейского военно-охотничьего общества 26 тысяч гектаров Орлино-Куйбышевского и 29 тысяч Чаудинского охотничьих хозяйств. Объезжают территорию регулярно.

На плато Ай-петри пять оборудованных площадок и десятки мест кормления животных. Пополняют запасы продуктов каждые 3-4 дня. Для косуль, муфлонов и оленей дополнительно раскладывают солонец, чтобы животные могли получить необходимые минералы. Чтобы восстанавливать популяции, егеря не только подкармливают животных. Для них расставляют поилки, а в период засухи даже наполняют лужи. Расчищают тропы. Когда количество животных резко начинает падать, заселяют их в вольеры, кормят и охраняют. Борются с браконьерами. По необходимости в лесах отстреливают волков. Теперь появилась и новая угроза – одичавшие собаки.

«Проблема в том, что собаки, они не охотятся так, как волк, они охотятся в азарте. Они могут охотиться каждый день, они охотятся и на молодняк кабанов, и на молодняк оленей, косули тоже становятся их жертвами, – утверждает специалист по организации охоты и охране животного мира Крымского всеармейского военно-охотничьего общества Роман Рябов. – Собаки могут долго преследовать, если зверь сразу не смог бежать, возможно они от стада отобьют».

Однако их отстреливать нельзя, это нарушение закона о жестоком обращении с животными. Отпугивают иногда, рискуя собой. Меры – действуют. По последним данным на территории охотхозяйства живут более 100 муфлонов, столько же кабанов и по 500 оленей и косуль.

В этом году на поголовье положительно может сказаться и самоизоляция людей, уверен Роман. Фактор беспокойства животных снизился. Важно, чтобы после карантина туристы передвигались в лесах только по организованным маршрутам и не разрушали тропы животных.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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