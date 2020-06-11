В Севастопольских зоопарках после периода самоизоляции массовое пополнение

В севастопольских зоопарках за время вынужденной самоизоляции посетителей, появились на свет десятки новых обитателей. Потомство принесли животные и птицы. Как зоопарки возвращаются к обычной жизни и встречают гостей?

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Разлука с людьми в период самоизоляции далась животным нелегко. На ослиной ферме в селе Залесное ждут посетителей. Ежегодно фермеры заготавливают корма. Но живут зоопарки в основном всё-таки на деньги от продажи билетов. Поэтому в период карантина лимит припасов вызывал беспокойство.

Кормов хватило как раз до лета, говорят заводчики. В эко-парке “Лукоморье” больше 200 животных. За счет посетителей, которые их постоянно подкармливали, рацион был богатым, достаточно было и внимания.

«Они уже привыкли с детства иметь контакт с людьми и им очень не хватало общения с детьми. Ворон вообще очень болезненно переживал. Да все, все животные очень болезненно переживали из-за отсутствия людей», – говорит директор эко-парка “Лукоморье” Николай Помогалов.

Но стресс не сказался на рождаемости. На свет появились цыплята и кролики. В ближайшие дни пополнения ожидают в ослиной семье.

Новые животные появились и в севастопольском зоопарке. Кошачьи лемуры родились в конце апреля. Первое время родители носят их на себе. Затем детеныши начинают потихоньку слазить, если не чувствуют опасности. Сейчас питаются молоком, но уже, как и мама, пытаются взять фрукты и овощи.

Сейчас здесь около 40 видов животных. Помимо трех лемуров, родились еноты, дикобразы, обезьяны. В ближайшее время ждут потомства у носух.

«Это просто благоприятные условия. Если бы им было бы плохо, они бы не разводились никогда. Значит все подходит, все хорошо и их всё устраивает, – рассказывает директор севастопольского зоопарка Ремигиюс Врадий. – Животные за этот период соскучились по людям. Сейчас небольшое количество людей приходит. Очень все активно подходят к людям».

Даже новые обитатели зоопарка. Имена им пока не придумали, но посетители уже могут с ними познакомиться.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь