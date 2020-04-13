В севастопольском Центре крови из-за коронавируса уменьшилось число доноров

В Севастопольский центр крови начал приглашать доноров персонально. Несмотря на пандемиию городским больницам всё так же требуется кровь, а теперь её запасы начали уменьшаться. Как доноры передвигаются по городу и какие льготы даёт сдача крови в режиме самоизоляции?

Порция антисептика, измерение температуры и бахилы. Для Центра крови это – стандартные меры даже при сезонном росте простудных заболеваний. Коронавирус нанёс по привычному режиму работы другой удар. Из-за карантина в день приходят менее сорока доноров – на четверть меньше обычного.

«Много заявок из больниц, потому что, помимо коронавируса, ещё идёт у нас и грипп, и ОРВИ. И очень много крови требуется в роддом», – говорит Елена Жуева, главная медсестра Центра крови г. Севастополя.

В новых донорах Центр не нуждается – компоненты их крови должны полгода пробыть в карантине. Но пополнить запасы банка нужно уже сейчас. Поэтому доноров постоянных, уже проверенных приглашают персонально.

«Мне вчера позвонили по телефону, а потом прислали по Вайберу что-то вроде повесточки. Сегодня вот пришёл сдавать кровь, – говорит донор Сергей Буфетов. – Меры предосторожности предпринимаю. Что меня где-то в городе остановят и о чём-то спросят – такого я не боялся».

Более трёхсот человек получили приглашения через месседжеры и социальные сети. Многие откликнулись. Беспокоятся специалисты только об одном – не у всех доноров есть пропуска. В Центре крови придумали, как уберечь людей от штрафов.

Во время самоизоляции просто так выйти из дома нельзя. Но сдача крови – это веская причина. Поэтому Центр крови рассылает своим донорам специальные приглашения, которые можно показать встречному патрулю.

Правда, пока ни один из доноров таким приглашением от главного врача в качестве пропуска не воспользовался – добирались без приключений. Положенные льготы также остались стандартными. Несмотря на то, что многие предприятия в городе закрыты, те, кто сдают кровь, также получают два законных выходных дня: один – в день визита в Центр крови и один – в добавление к отпуску.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь