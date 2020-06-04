В севастопольском селе Орловка заложили новый храм

4 июня 2020     8
В севастопольском селе Орловка заложили новый храм

В Орловке сегодня заложили храм во имя св. равноапостольного царя Константина и матери его Елены.

Он будет построен по модульной технологии за полтора месяца. В Крыму по ней возведены ещё 4 православных храма. На месте постройки храма духовенство заложило капсулу и первый камень будущего строения. Также установлен деревянный крест.

Молебен об успешном завершении начатого провел епископ ялтинский Нестор, на церемонии закладки храма присутствовали благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта и глава Качинского муниципального образования Николай Герасим. Храм возводится на пожертвования, сделанные одним меценатом. Рядом также планируется построить хоспис для неизлечимо больных детей.

 

Источник: Вести.Севастополь

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В севастопольском селе Орловка заложили новый храм
В севастопольском селе Орловка заложили новый храм

В Орловке сегодня заложили храм во имя св. равноапостольного царя Константина и матери его Елены. Он будет построен по модульной …



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