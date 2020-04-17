В СевГУ будут учить проектировать беспилотники

17 апреля 2020     4
В СевГУ будут учить проектировать беспилотники

Новая лаборатория «Динамика полёта» будет работать в рамках группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

«Специалисты лаборатории будут отрабатывать взлёты и посадки беспилотников, в том числе в морских условиях», — сообщил директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

Кроме научных изысканий, сотрудники СевГУ займутся обучением. Пять первых студентов примут в этом году на недавно созданную кафедру «Аэронет». В образовательную программу войдёт проектирование беспилотников, управление ими и ремонт.

Источник: Вести.Севастополь

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