В СевГУ будут учить проектировать беспилотники

Кроме научных изысканий, сотрудники СевГУ займутся обучением. Пять первых студентов примут в этом году на недавно созданную кафедру «Аэронет». В образовательную программу войдёт проектирование беспилотников, управление ими и ремонт.

«Специалисты лаборатории будут отрабатывать взлёты и посадки беспилотников, в том числе в морских условиях», — сообщил директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

Новая лаборатория «Динамика полёта» будет работать в рамках группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

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