В школах Севастополя начали вручать аттестаты девятиклассникам

Встреча получилась радостной ещё и потому, что школьники и педагоги не виделись уже несколько месяцев. Линейки проходят на улице.

Делают это специально, чтобы выполнить все предписания Роспотребнадзора. Для каждого класса – отдельный праздник. Это позволяет детям из одной параллели не пересекаться. Вручения аттестатов проходят каждый час.

«Выпускников в этом году 128 детей. Мы всем вручили аттестат об основном общем образовании. Девятые классы в этом году не сдавали Всероссийские проверочные работы. Ребята, действительно, счастливый билет вытянули, желаю, чтобы им так везло по жизни дальше!», – говорит директор образовательного центра «Бухта Казачья» Татьяна Донцова.

Треть ребят покидают стены школы и идут получать среднее профессиональное образование, но большинство вновь встретятся осенью. В 9 «Б» образовательного центра «Бухта казачья» два выпускника – круглые отличники, они получили красные аттестаты.

«Был пройден очень сложный путь. Красный диплом – да, стоило оно или нет, не знаю. Слёзы, нервы, учебники под одеялом, будем надеяться, это того стоило», – поделился выпускник девятого класса образовательного центра «Бухта Казачья» Владимир Квас.

По словам директора центра, аттестаты 11-классникам начнут торжественно вручать с 23 июня. В таком же режиме – по одному классу каждый час.

Источник: Вести.Севастополь