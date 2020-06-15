В школах Севастополя пройдут последние звонки

С 15 по 18 июня девятиклассникам будут выдавать аттестаты, а с 23 июня планируются торжественные мероприятия в школах для 9 и 11 классов.

«Если позволит обстановка, после 23 июня проведём последние звонки в школах. В школьных дворах, вне помещений», – рассказала вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Проведение ЕГЭ начнётся 3 июля, небольшими группами, с разбивкой по времени. Основной период проведения аттестации – с 3 по 25 июля, дополнительный – с 3 по 8 августа.

Первые экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ пройдут 3 июля. 6-7 июля состоится самый массовый экзамен, по русскому языку, который будут сдавать 2460 человек. Следующий по популярности предмет, математика профильного уровня, будут сдавать 1359 учеников 10 июля.

Источник: Вести.Севастополь