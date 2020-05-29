В Симферополе легковой автомобиль задел микроавтобус и троллейбус

29 мая 2020     8
В Симферополе легковой автомобиль задел микроавтобус и троллейбус

В Симферополе на улице Киевской произошло ДТП с участием двух иномарок и троллейбуса.

Предполагаемый виновник ДТП – 24-летний молодой человек, управлявший автомобилем Chevrolet Klan  – двигался по улице Киевской со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Никанорова. Он не выбрал безопасную дистанцию, когда перестраивался с крайней левой полосы в правую, и въехал в микроавтобус Volkswagen Тransporter. От удара Chevrolet Klan откинуло на двигавшийся в том же направлении троллейбус.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, медицинская помощь понадобилась двум водителям: Chevrolet Klan и 67-летнему мужчине, который был за рулем Volkswagen Тransporter.

Источник: Вести.Севастополь

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